Horizon Zero Dawn: "Snapmaw" und "Thunderjaw" im Video - 4Players.de

Guerilla Games hat zwei weitere Einheiten des Action-Rollenspiels Horizon Zero Dawn in separaten Videos enthüllt. Beim Thunderjaw handelt es sich um ein Modell aus der Combat-Klasse, das mit seiner starken Bewaffnung wie den montierten Maschinenkanonen und einem vernichtenden Mund-Laser schon auf Entfernung eine Bedrohung darstellt, aber auch in Nahkampf mit Beißattacken und seinem Schwanz ordentlich austeilen kann. Snapmaw aus der Aquisition-Klasse erinnert dagegen an ein mechanisches Krokodil, das man vor allem in Wasserregionen antrifft und sich neben bissigen Nahkampangriffen vor allem mit einen Gefrierstrahl zur Wehr setzt. Entsprechend allergisch reagiert das Vieh auf Feuer.