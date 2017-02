Horizon Zero Dawn: "Behemoth" und "Sturmvogel" im Video - 4Players.de

Nach den beiden Maschinen "Snapmaw" (Schnappmaul) und "Thunderjaw " (Donnerkiefer) stellt Guerrilla Games nun zwei weitere Maschinenwesen aus Horizon Zero Dawn näher vor: "Behemoth" und "Sturmvogel". Aloys Jagd (zur Vorschau ) wird am 1. März 2017 exklusiv auf PlayStation 4 beginnen und von der erhöhten Leistungskraft der PS4 Pro Gebrauch machen ( Details )."Die Transportklasse 'Behemoth' ist eine riesige, robuste Maschine, die Antigravitationstechnologie verwendet, um Fracht von kleineren Beschaffungsklassen in seinem Bauchcontainer zu verstauen. Wird es provoziert, kann es passieren, dass es auf den Gegner zustürmt oder seine Anti-Grav-Einheit nutzt, um Gegenstände nach den Angreifern zu werfen. Außerdem ist diese Klasse mit einem Set von Bohrköpfen ausgestattet, mit denen Steinprojektile (...) abgeschossen werden können.""Die Kampfklasse 'Sturmvogel' gleitet meist in extremen Höhen durch den Himmel, kann aber blitzschnell herabschießen und seine Beute mit unglaublicher Kraft attackieren. Es ist am Boden fast genauso gefährlich, wie in der Luft, ausgestattet mit einer Vielzahl von schnellen und kräftigen Attacken, die von Flügeldruckwellen bis zu Krallenangriffen reichen. Durch seine enormen Metallschwingen ist es in der Lage, Elektrizität in der Luft zu sammeln und abzustoßen."