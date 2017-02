Horizon Zero Dawn: Video: Earth Is Ours No More - 4Players.de

Nach wie vor wirft der folgende Trailer die wohl zwei zentralen Fragen des postapokalyptischen Spiels auf: Was ist passiert, dass sich die Menschheit etliche tausende Jahre in ihrer Zivilisation zurückentwickeln musste? Und woher kommen die Maschinen? Haben gar die Menschen selber in der Vergangenheit die Dino-Mechs entwickelt? Oder kommen sie von einem anderen Planeten? Ab dem 1.3. können Spieler dies in dem Open-World-Titel Horizon Zero Dawn selber herausfinden.Letztes aktuelles Video: Earth Is Ours No More