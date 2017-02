Horizon Zero Dawn: Beständige Bildwiederholrate auf PS4 und PS4 Pro wird gelobt; Day-Zero-Patch mit weiterer Performance-Option für PS4 Pro - 4Players.de

Desoxyribonukleinsäure schrieb am 22.02.2017 um 00:05 Uhr

Also ich hab je nach Spiel auch ab und zu das Gefühl das 60fps unnatürlich wirken. Aber generell: Solange das Spiel flüssig läuft ist mir dieser ganze Fps / Auflösungs hickhack sowas von egal. Das mag bei Kompetitiven Shootern oder Rennspielen was anderes sein, aber hier? Zum Thema Reaktionszeit: Es kann schonmal auf ms ankommen, aber wie gesagt nicht bei solchen Spielen. Wer da die paar ms braucht hat villeicht einfach nur ne miese Reaktion. :D Aber Spaß beiseite. Was hier Technisch abgeliefert wurde macht schon was her. Besonders wenn man die Hardware der normalen PS4 im Hinterkopf behält. Sowas würden Entwickler im Multiplattform Bereich oder am PC mit der Hardware nicht hinkriegen, ob das jetzt an mangelnder Lust, Zeit, Know-How oder Geld liegt sei dahingestellt.