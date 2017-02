Horizon Zero Dawn: Entwickler äußern sich über die Grafik - 4Players.de

Beinahe täglich veröffentlicht Sony ein Video, um den kommenden Start von Horizon Zero Dawn am 1.3. anzuheizen. In dem folgenden Video gibt man zu Protokoll, dass man mit dem Open-World-Titel die grafische Messlatte weiter nach oben setzen wollte und dass man auch bezüglich der Mimik, die in der Regel in der offenen Welt weit hinter anderen Spielen zurückliegt, auch eine Schippe drauflegen wollte. Ob das gelungen ist, kann man in unserem Test nachlesen:Letztes aktuelles Video: Building the World