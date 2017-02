Horizon Zero Dawn: Entwickler äußern sich über die Maschinen - 4Players.de

Jan-Bart van Beek (Art Director) und Mathijs de Jonge (Game Director) erklären, dass es in Horizon Zero Dawn wichtig war, die Maschinen so zu animieren und gestalten, dass der Spieler sofort weiß, was er von den "Tieren" zu erwarten hat. Dennoch hat man ein System der Unvorhersehbarkeit eingebaut: Einige Maschinen fliehen, andere wiederum greifen an oder rufen Verstärkung herbei. Das Action-Rollenspiel startet am 01.03. exklusiv für die PS4.Letztes aktuelles Video: The Machines