Horizon Zero Dawn: Trailer zum Verkaufsstart in der nächsten Woche - 4Players.de

Sony Interactive Entertainment Europe hat den Trailer zum Verkaufsstart von Horizon Zero Dawn veröffentlicht. Das Abenteuer wird am 1. März 2017 für PlayStation 4 erscheinen und hat in unserem Test mit einem Gold-Award abgeschnitten ( zum Test ). Hermen Hulst (Managing Director von Guerrilla Games) schreibt dazu im PlayStation.Blog : "Das Ergebnis unserer Reise ist Horizon Zero Dawn - ein Spiel, das in einer üppigen, postapokalyptischen Welt spielt, in welcher Maschinen die machthabende Spezies sind und die Menschheit in die Steinzeit zurückversetzt wurde. Es ist ein Spiel, in dem es ums Entdecken geht. Dabei ist nicht nur die gefährliche neue Welt gemeint, sondern auch Aloys Identität."Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer