Horizon Zero Dawn: Angaben zu Produktionskosten und Teamgröße - 4Players.de

Anlässlich der heutigen Veröffentlichung von Horizon Zero Dawn hat eine niederländische Tageszeitung einen Artikel zu Guerilla Games veröffentlicht , der auch im NeoGAF-Forum thematisiert wurde. Immerhin enthält er ein paar interessante Informationen hinsichtlich Produktionskosten und der Teamgröße: Zwar werden keine konkreten Zahlen genannt, doch soll das Budget bei über 45 Millionen Euro gelegen haben. Damit wäre Horizon Zero Dawn die bisher größte (und teuerste) Medienproduktion aus den Niederlanden. Inklusive der Vorproduktion werkelte das Studio mit der Unterstützung von Sony sechs Jahre lang an dem Projekt. Dabei waren zu Spitzenzeiten 250 Mitarbeiter in Holland und weitere 100 Leute in China in die Entwicklung eingebunden.Horizon Zero Dawn wurde exklusiv für die PlayStation 4 entwickelt und konnte in unserem Test nicht nur technisch, sondern auch inhaltlich überzeugen.Letztes aktuelles Video: The Rich Narrative