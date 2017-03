Horizon Zero Dawn: Großes Soundtrack-Album auf Spotify erhältlich - 4Players.de

Der Soundtrack zu Horizon Zero Dawn ist seit Ende letzter Woche auf Spotify verfügbar, wie Sony mitgeteilt hat. Er umfasst eine Länge von vier CDs und wurde hauptverantwortlich von Joris de Man komponiert, der schon für die Musik der ersten drei Killzone-Spiele verantwortlich zeichnet. Unterstützt wurde de Man von The Flight , die u.a. an Alien: Isolation mitgearbeitet haben.Auf dem PlayStation-Blog geben de Man, Sängerin Julie Elven, der ebenfalls als Komponist beteiligte Niels van der Leest sowie Alexis Smith und Joe Hensen (The Flight) zudem einen kurzen Einblick in die Entstehung des Soundtracks. "Die Ausmaße waren wirklich ambitioniert, weit entfernt von dem, was ich von Guerrilla gewohnt war", erinnert sich de Man etwa an den ersten Eindruck, den Horizon Zero Dawn bei ihm hinterlassen hat.Letztes aktuelles Video: Einsteiger-Guide