Horizon Zero Dawn: Neil Druckmann von Naughty Dog interviewt Hermen Hulst von Guerilla Games - 4Players.de

Guerilla Games ist nach Horizon für mich die derzeit einzige Entwicklerschmiede die es mit Naughty Dog aufnehmen kann.

Grafisch war GG immer schon besser als ND. Druckman hat ja auch ne "Kampfansage" gemacht während des Interviews das er seinem Team gesagt hat das sie da hinmüssen. Was Storytelling, Charaktere und Regie angeht haben sie nun endlich den Schritt in die Richtung von ND gemacht. Wo ND was von GG lernen kann ist unter anderem noch das Gameplay. GG hat mit Horizon bewiesen das man auch neue Schritte im Gameplay gehen kann und das sowas ein Spiel unheimlich aufwertet.