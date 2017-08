Horizon Zero Dawn: Patch 1.32: Neue Schwierigkeitsstufe "Story" hinzugefügt - 4Players.de

CJHunter hat geschrieben: ? vor 29 Minuten Ich verstehe das sehr wohl, da mach dir mal keinen Kopf. Du siehst spiele als Herausforderung und gerätst gerne ins Schwitzen, ich sehe Spiele vordergründig als Unterhaltung und gerate relativ ungern ins Schwitzen:-). Du siehst, wir drehen uns hier im Kreis. Ich verstehe das sehr wohl, da mach dir mal keinen Kopf. Du siehst spiele als Herausforderung und gerätst gerne ins Schwitzen, ich sehe Spiele vordergründig als Unterhaltung und gerate relativ ungern ins Schwitzen:-). Du siehst, wir drehen uns hier im Kreis.

Ich mag ja durchaus bosskämpfe die länger dauern und mir auch was abverlangen. Nur muss ich das Gefühl haben das es machbar ist. Diese Gefühl hatte ich in Horizon beim Endkampf zu keiner Sekunde was das Ganze eben leider zu einer Farce verkommen ließ.

Ja, weil du es schwarz/weiß siehst und es mich stört das es so klingt als wäre ich ein Hardcore Zocker der super schwere Spiele will. Ich bin einfach nur ein Durchschnittszocker, wenn man so will will ich nur etwas Herausforderung zu meiner Unterhaltung haben.Das mit dem ins schwitzen kommen war jetzt nicht bildlich gemeint, sondern nur so ein Spruch dafür, das ein Kampf quasi einen Adrenalin Schub auslöst und mich eben nicht völlig kalt lässt, ich also quasi gelangweilt (also per Button Masching) auf die 08/15 Gegner eindresche und null dabei verspüre. ^^Ja, das ist schon merkwürdig, ich empfand den Endkampf nie als wirklich unschaffbar, lediglich halt als schwer. Also eigentlich genau richtig, nur hatte ich wegen dem zu leicht halt wie gesagt nun auch kein Bock mehr auf schwer, da war der Zug schon abgefahren und deswegen den Schwierigkeitsgrad gewechselt. Unschaffbar kam es mir aber nie vor.Aber das Thema hatten wir ja schon, scheinbar hast du es dir...