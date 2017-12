Letztes aktuelles Video: Complete Edition



Im frischen Trailer gehen Cosplayer, Fans und Entwickler auf ihre persönlichen Lieblingsfacetten von Aloys Abenteuer ein, das uns im Test ebenfalls überzeugen und im März satte 86% und einen Goldaward einstreichen konnte.

Kurz nach Veröffentlichung der Download-Erweiterung The Frozen Wilds, die bei uns "sehr gut" abgeschnittet hat, erscheint das Action-Adventure Horizon Zero Dawn von Guerilla Games am 7. Dezember als Complete Edition. Die nach wie vor PS4-exklusive Sammlung umfasst dabei das Hauptspiel und den DLC und wird mit knapp 70¤ zu Buche schlagen.