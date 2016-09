Hitman: Elusive Target: "Die Pharmazeutin" muss ausgeschaltet werden - 4Players.de

Jede Zielperson erscheint nur einmal im Spiel

Spielern steht nur eine begrenzte Zeit zur Verfügung, um den Auftrag zu erledigen

Die Zielpersonen werden weder auf der Minimap, noch im Instinktmodus angezeigt

Sorgfältige Planung ist der Weg zum Erfolg

Es gibt nur eine Chance, das Ziel auszuschalten

Die Mission kann nicht neu gestartet werden

Wenn die Zeit für den Auftrag abgelaufen ist, verschwinden die Ziele endgültig

Wenn Spieler bei der Mission scheitern, gibt es keine zweite Gelegenheit

Das zehnte "Elusive Target" in Hitman ist verfügbar. Die Mission mit dem Titel "Die Pharmazeutin" führt Agent 47 zurück nach Paris, wo er Jagd auf die titelgebende Person macht. Spieler haben bis zum 23. September um 14 Uhr Zeit, den Auftrag zu erledigen.Über die Elusive Targets:Von Square Enix heißt es weiter: "Um zukünftig auch unterwegs keinen der einmaligen 'Elusive-Targets'-Aufträge zu verpassen, können sich Spieler ab sofort kostenlos die Hitman Companion App für iOS oder Android herunterladen und haben so bequem jederzeit Zugriff zu sämtlichen Informationen zu Live-Inhalten. Seit Erscheinen wurde Hitman regelmäßig mit neuen Inhalten wie 'Elusive Targets' und neuen Aufträgen erweitert, alle weiteren Inhalte werden zukünftig in der Companion App sichtbar sein. Spieler können sich mit der App auch das Bild der Zielperson ihres aktuellen 'Elusive-Targets'-Auftrags anzeigen lassen, um schneller zum Erfolg zu kommen."