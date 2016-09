Hitman: Fünfte Episode "Freedom Fighters" mit vier Zielen erscheint heute - 4Players.de

Heute um 13 Uhr soll die fünfte Episode "Freedom Fighters" von Hitman für PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht werden. Diesmal verschlägt es Agent 47 nach Colorado (USA). In der Mission "Freedom Fighters" darf man einen weitläufigen Bauernhof infiltrieren, der als Trainingseinrichtung für eine Privatarmee fungiert. Erstmalig in "Season One" müssen vier Ziele ausgeschaltet werden: Sean Rose, Maya Parvati, Ezra Berg und Penelope Graves. Laut Io-Interactive ist diese Episode sehr wichtig für die Geschichte und soll einige Überraschungen sowie Enthüllungen umfassen. Zugleich will man auf das "große Finale" hinarbeiten. Die fünfte Episode wird zusammen mit einem Patch für das Hauptspiel erscheinen, der u.a. den Contracts-Modus verbessern wird; Downloadgröße soll zwischen 12 bis 14 GB betragen. Das englische Change-Log könnt ihr hier einsehen Letztes aktuelles Video: Elusive Target 10 The Pharmacist