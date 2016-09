Hitman: Video-Eindrücke des nächsten "The Sarajevo Six"-Auftrags "The Mercenary" - 4Players.de

Im nächsten "The Sarajevo Six"- Auftrag des Stealth-Actionspiels Hitman geht es Patrick "The Mercenary" Morgan an den Kragen. Insgesamt gilt es sechs ehemalige Mitglieder der Paramilitärischen Einheit CICADA auszuschalten. Episode 5 "Freedom Fighters" ist bereits vor zwei Tagen erschienen ( wir berichteten ).Letztes aktuelles Video: Sarajevo Six - The Mercenary