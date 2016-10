Hitman: Die Geschichte habe gerade erst angefangen - 4Players.de

Die erste Staffel von Hitman neigt sich langsam dem Ende zu. Nur die in Japan spielende Schlussepisode steht noch aus. Doch im Interview mit Gamespot meint Lead Writer Michael Vogt, dass die eigentliche Geschichte des insgesamt drei Staffeln umfassenden Abenteuers gerade erst beginne. Man habe ähnlich wie in einem Spielfilm die Charaktere vorgestellt, Eckpfeiler gesetzt und die Situation klar gemacht - nun könne es los gehen. Nach dem Prolog sei die eigentliche Geschichte immer mehr in den Hintergrund gerückt und die Figuren in den Vordergrund. Doch mit der aktuellen Episode " Freedom Fighters " soll beides wieder näher zusammenrücken, bevor die Story zum Ende der ersten Staffel regelrecht aufgesprengt werden und dennoch ein Schlussgefühl vermitteln soll. Am 31. Januar 2017 sollen dann alle Episoden der ersten Staffel auch auf Disk erscheinen (wir berichteten ).Letztes aktuelles Video: Sarajevo Six - The Mercenary