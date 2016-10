Hitman: Nächstes Elusive-Target Xander Haverfoek im Video - 4Players.de

Noch bis Freitag können Spieler des Stealth-Actionspiels Hitman das "Elusive Target" Xander Haverfoek, auch bekannt als ‚The Fixer‘ ausschalten. Innerhalb von 48 Stunden muss das Ziel in Marrakesh erledigt werden. Um die Mission erfolgreich abzuschließen, muss man außerdem auch noch an eine Diamanten-Lieferung kommen.Letztes aktuelles Video: Elusive Target 11 The Fixer