Hitman: Video-Eindrücke der "The Sarajevo Six"- und "Elusive Target"-Aufträge - 4Players.de

Während die sechste und finale Episode des Stealth-Actionspiels Hitman gerade erschienen ist ( wir berichteten ), zeigt Square Enix heute im Video Eindrücke des dreizehnten "Elusive Targets", den ehemaligen Dikator Richard Ekwensi und seine Frau Inez. Spielern bleibt nur eine Chance die Ziele in Bangkok auszuschalten. Stirb man während des Auftrags, erlischt er.Im letzten "The Sarajevo Six"-Auftrag geht es diesmal dem "Controller" aka Taheiji Koyama in Hokkaido an den Kragen.