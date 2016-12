Hitman: Elusive Target #17: The Food Critic - 4Players.de

Jede Zielperson erscheint nur einmal im Spiel

Spielern steht nur eine begrenzte Zeit zur Verfügung, um den Auftrag zu erledigen

Die Zielpersonen werden weder auf der Minimap, noch im Instinktmodus angezeigt

Sorgfältige Planung ist der Weg zum Erfolg

Es gibt nur eine Chance, das Ziel auszuschalten

Die Mission kann nicht neu gestartet werden

Wenn die Zeit für den Auftrag abgelaufen ist, verschwinden die Ziele endgültig

Wenn Spieler bei der Mission scheitern, gibt es keine zweite Gelegenheit

In Hitman ist das nächste "Elusive Target" verfügbar. Bis zum 6. Januar 2017 hat man Zeit, den Essenskritiker (The Food Critic) im Himmapan Hotel in Bangkok auszuschalten . Über die Elusive Targets:Letztes aktuelles Video: Elusive Target 17 The Food Critic