Hitman: Beste Levels wurden als "Schweizer Käse" voller Schlupflöcher konzipiert - 4Players.de

Die Levels im Schleichtitel Hitman passen so gut zum Spiel, weil sie wie ein löchriger Käse konzipiert wurden - zu diesem Schluss kommt Creative-Director Christian Elverdam in einem Gespräch mit PCGamer.com . Der Fokus auf das "Schweizer-Käse-Design" sei klar eine der Stärken von Orten wie Sapienza, erklärt Elverdam: "Wir haben dieses Gefühl benutzt, dass wir einen dreidimensionalen Raumbereich gebaut haben, der mit Verbindungen gefüllt ist, und diese Verbindungen bedeuten, dass du niemals die Orientierung verlierst. Backtracking ist eigentlich nicht nötig, wenn du das nicht willst."Ein weiterer Vorteil an der Methode sei, dass man die Kulissen für Bonus-Episoden, Eskalationen und zeitbegrenzte "Elusive Targets" nutzen könne. An solche Nebensachen denke das Team beim Bauen der Karte nicht direkt, man lasse aber genug Raum, damit später solche Nebenfaufgaben möglich werden. Anhand von Heatmaps werten die Entwickler aus, an welchen Stellen die Spieler sich bevorzugt aufgehalten haben und planen dann Ereignisse an wenig genutzten Orten der "Sandbox", um dort etwa die Garten-Party in Paris einzubauen.Letztes aktuelles Video: Elusive Target 17 The Food Critic