Hitman: Elusive Target #18 "The Chameleon" erschienen - 4Players.de

Seit dem 13. Januar steht Spielern das Elusive Target #18:"The Chameleon" des Stealth-Actionspiels Spiels Hitman zur Verfügung. Erneut haben Spieler nur einen begrenzten Zeitraum zur Verfügung, um das Ziel auszuschalten. Diesmal geht es Richard M. Foreman in Colorado an den Kragen, wie der folgende Trailer zeigt. Zusätzlich gilt es an wichtige Dokumente zu gelangen.Letztes aktuelles Video: Elusive Target 18 The Chameleon