Hitman: Besonders herausfordernder Professional-Schwierigkeitsgrad angekündigt - 4Players.de

Passend zum Verkaufsstart der Disc-Version "Hitman: Die komplette erste Season" am 31. Januar 2017 wird ein (kostenloses) Update für Hitman erscheinen, das nicht nur HDR-Unterstützung mit sich bringen wird, sondern auch den besonders herausfordernden Schwierigkeitsgrad "Professional". Der Professional-Modus bietet neue Spielelemente, separate Meisterschaftsstufen mit eigenen Belohnungen, optimierte Spielmechaniken und veränderte Verhaltensweisen der KI-Figuren. Der Schwierigkeitsgrad führt striktere Regeln ein. So werden Spieler nun erkannt, wenn sie verdächtige Objekte tragen. Und die Qualität von Verkleidungen hängt davon ab, wie man ihren eigentlichen Besitzer erledigt hat. Außerdem kann nicht beliebig oft gespeichert werden. Um den "Professional"-Schwierigkeitsgrad freizuschalten, muss zuvor die Meisterschaftsstufe 20 in jedem Level erreicht werden. Der Professional-Schwierigkeitsgrad ist für alle Story-Episoden bis auf den Prolog verfügbar.Letztes aktuelles Video: 101 Trailer