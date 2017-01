Hitman: Die komplette erste Saison: Box-Version erhältlich - 4Players.de

Heute erscheint die Box-Version Hitman: Die komplette erste Saison für PC, PS4 und Xbox One im Einzelhandel (Steelbook) für knapp 50 Euro. Diese Edition enthält alle bisherigen Episoden: Den Prolog, Paris, Sapienza, Marrakesch, Bangkok, Colorado und Hokkaido. Hinzukommen drei Bonus-Missionen ("The Icon", "Auf Sand gebaut" sowie "Erdrutsch"), der Original-Soundtrack, ein Making-of-Video sowie das Hitman Requiem Blood Money Pack mit dem weißen Anzug aus Hitman: Blood Money, einer weißen Gummi-Ente und einer verchromten ICA-Pistole (digitale Inhalte). Die PlayStation-4-Version umfasst sechs zusätzliche (exklusive) Missionen mit dem Titel "Sarajevo Six". Außerdem erhalten Käufer Zugriff auf sämtliche kommenden Elusive Targets."Dieser Tag ist der Höhepunkt einer langen Reise. Alles, was wir im Laufe der Season gelernt und optimiert haben, mündet nun im Disc-Release", sagt Christian Elverdam, Creative Director bei Io-Interactive. "Unsere Vision war es, eine Welt der Auftragsmorde zu erschaffen und diese mit der Hilfe der Spieler stetig zu verbessern. Für all diejenigen, die das weltweit gefeierte Spiel auf einer Disc haben wollten, liefern wir nun über 100 Stunden an packenden Inhalten".Letztes aktuelles Video: Saison-Finale