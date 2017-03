Hitman: Rückblick auf das erste Jahr - 4Players.de

Io Interactive blickt nach einem Jahr - seit dem Start der ersten Episode im März 2016 - auf Hitman zurück. Neben den sechs Episoden gab es u. a. 22 Elusive Targets, 44 Escalation Contracts, vier Challenge Packs und drei Bonus-Missionen. Weitere Details verraten die Entwickler auf der folgenden Infografik. Außerdem kann bis nächste Woche Freitag (24. März) das 22. Elusive Target in Angriff genommen werden. Die Mission mit dem Titel "Der Buchhalter" führt Agent 47 zurück nach Colorado, wo er Jagd auf Pertti Järnefelt, einen global tätigen Unterwelt-Buchhalter macht, der von Strafverfolgungsbehörden in aller Welt für einen Mythos gehalten wird.Letztes aktuelles Video: Elusive Target 22 The Bookkeeper