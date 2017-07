Hitman: Jagd auf das letzte Elusive Target startet morgen - 4Players.de

Ab morgen ist die Jagd auf das 26. Elusive Target im Stealth-Actionspiel Hitman eröffnet. Das haben Io-Interactive und Square Enix auf der offiziellen Webseite angekündigt. Dabei handelt es sich um den "Entertainer", der sich in Marrakesh aufhalten wird. Zehn Tage lang wird man die Chance haben, um die Zielperson auszuschalten und die Klientenliste zu beschaffen.Die Jagd auf "Mr.Giggles" markiert vorerst das letzte Elusive Target für die erste Staffel von Hitman, in der man nach erfolgreichen Abschlüssen dieser Bonus-Missionen bereits zahlreiche Outfits für den Kleiderschrank von Agent 47 freischalten konnteLetztes aktuelles Video: Welcome to The Playground