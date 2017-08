HITMAN now has more than 5 million players!

Thank you to our entire community for your continued support & making the game a huge success! pic.twitter.com/ik9mBAUtt8 — Io-Interactive (@IOInteractive) 3. August 2017

Die episodische Schleich-Action Hitman verbucht mittlerweile fünf Millionen Spieler. Das hat Entwickler Io-Interactive stolz auf Twitter verkündet und bedankt sich bei der Community für die große Unterstützung. Darüber hinaus hat das Team nach Angaben von DualShockers seine Pläne für das August-Update vorgestellt: Demnach werden ab dem 11. August zehn neue Aufträge hinzugefügt, die aus der riesigen Auswahl an eingesendeten, geteilten oder beliebten Vorlagen stammen. Gleichzeitig wird man an dem Tag das neue Herausforderungs-Paket The Art of Revenge veröffentlichten, das der Episode im japanischen Hokkaido fünf weitere Herausforderungen beschert.Ende des Monats sollen zudem weitere Aufträge folgen, die nicht von IO, sondern einem Kurator ausgewählt werden. Den Anfang macht der Twitch-Streamer Mendietinha aus Brasilien.Letztes aktuelles Video: Welcome to The Playground