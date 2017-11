Hitman: Game of the Year Edition mit Patient-Zero-Kampagne veröffentlicht; nächstes Hitman-Spiel in Arbeit - 4Players.de

Billy_Bob_bean hat geschrieben: ? Gestern 07:58 Hab immer noch keinen Überblick.

1. Wie viel von dem aktuellen Hitman Spiel ist da jetzt drin bzw. nicht drin?

2. Kommt von dem aktuellen Hitman spiel noch etwas das da nicht drin ist?

1. So wie ich das verstehe, ist alles drin, was es schon gibt + die neue Kampagne + 3 Kostüme (mit jeweils zugehörigem Escalation-Auftrag). Geht für den Preis i.O., man kann aber auch erstmal das Hauptspiel (Season 1) billig schießen (hab vor kurzem 16 EU bezahlt) und später (vermutlich günstiger) upgraden.2. Die Story der aktuellen Season ist beendet, aber nicht wirklich abgeschlossen. Das Story-Konzept war ursprünglich auf, ich glaube, 3 Seasons ausgelegt, ob und in welcher Form es fortgesetzte wird, ist nach dem Hin und Her um die Entwickler aber m.W. völlig offen.3. Zu den "Elusive Targets" hab ich nochmal nen umfangreicheren Abschnitt rausgesucht,, da ich das auf Anhieb auch nicht ganz verstanden hab: Zu guter Letzt werden kurz nach dem Release der Game of the Year Edition nacheinander alle "Elusive Targets" der ersten Staffel erneut aktiviert. Wer also damals die Chance verpasst hat, eines der zeitlich begrenzt verfügbaren Attentate auszuführen, um eine spezielle Belohnung zu erhalten, kann das in Bälde nachholen. Aber auch diesmal werden die Missionen jeweils nur für einen begrenzten Zeitraum spielbar...