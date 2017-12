Hitman: Ausführliche Video-Vorstellung der Game of the Year Edition und der Kampagne "Patient Zero"

Besser spät als nie: Io-Interactive stellt die am 7. November 2017 veröffentlichte Game of the Year Edition von Hitman für PC, PlayStation 4 und Xbox One im folgenden, sechseinhalb Minuten langen Video ausführlicher vor. Jacob Mikkelsen (Game Director) und Eskil Mohl (Associate Game Director) beginnen zunächst mit den grafischen Verbesserungen (des kostenloses Updates, das in Verbindung mit der GOTY-Edition erschien) und die Unterstützung der Xbox One X, bevor sie auf die neue Kampagne "Patient Zero" zu sprechen kommen."Patient Zero" wird als eine Kurzgeschichte im Hitman-Universum beschrieben, die an bekannten, aber völlig überarbeiteten bzw. veränderten Schauplätzen (Bangkok, Sapienza, Colorado und Hokkaido) stattfinden wird. Die vier Missionen werden ebenso kurz umrissen. Auch auf die Eskalationsaufträge, die Outfits (Clown, Raven, Cowboy) und neuen Waffen gehen die Entwickler ein.Letztes aktuelles Video: Präsentation Game of the Year Edition