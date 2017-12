Dreams: Ein Lebenszeichen und Infos zum geplanten Release

Bei den Game Awards gab es nach langer Stille endlich wieder ein Lebenszeichen des PS4-Projekts Dreams. Media Molecule und Sony brachten einen neuen Trailer des kreativen Traum-Baukastens mit zur Show, in dem man am Ende auch einen Hinweis auf dem angepeilten Releasezeitraum gibt: Demnach soll der ungewöhnliche Titel 2018 erscheinen und wird Nutzern neben vorgefertigten Traumsequenzen offenbar eine ganze Reihe an Werkzeugen und Assets zur Verfügung stellen, in denen sie sich kreativ austoben können.Dreams wurde erstmals auf der E3 2015 im Rahmen von Sonys Pressekonferenz vorgestellt.Letztes aktuelles Video: Game Awards 2017 Trailer