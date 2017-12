Dreams: Die LittleBigPlanet-Macher bieten Einblicke in ihr kreatives PS4-Projekt

Die LittleBigPlanet -Macher von Media Molecule bieten anhand von vier neuen Videos auf Sonys PlayStation Blog weitreichende Einblicke in ihr kreatives PlayStation-4-Projekt Dreams , das auf der E3 2015 erstmals vorgestellt wurde und erst kürzlich bei den Game Awards 2017 mit einem neuen Trailer bedacht wurde. Die Veröffentlichung soll irgendwann 2018 erfolgen.Zunächst geben Studio Director Siobhan Reddy, Art Director Kareem Ettouney, die Technical Directors Alex Evans und David Smith sowie Creative Director Mark Healey einen Überblick, worum es in Dreams überhaupt geht:Im Anschluss gewährt man erste Einblicke in die drei miteinander verwobenen Erzählstränge des zentralen Storymodus', die alle mit denselben Tools gebaut werden, die auch den Spielern zur Verfügung stehen werden:Dann demonstriert Art Director Kareem Ettouney, wie leicht man im Dream-Shaping-Modus eine wunderschöne Umgebung erschaffen können:Zum Abschluss zeigt Level Designer John Beech noch, wie man im Handumdrehen ein voll spielbares Level erschafft: