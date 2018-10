Dreams: Video zeigt Sci-Fi-Levels aus der Story-Kampagne - 4Players.de

Im Zuge ihrer Coverstory über Dreams von Media Molecule (LittleBigPlanet, Tearaway) ist bei Gameinformer ein über 16 Minuten langes Video aus dem Story-Modus des Kreativbaukastens veröffentlicht worden. In dem Video sind zunächst einige Science-Fiction-Abschnitte aus dem Story-Modus zu sehen. Danach wird ein Blick hinter die Kulissen geworden und es wird gezeigt, wie die gespielten Passagen Level mit den Dreams-Toolsets von den Entwicklern erstellt wurden. Diese Tools sollen auch den Spielern zur Verfügung stehen, damit sie eigene Levels erstellen und teilen können. Trotzdem wollen die Entwickler, dass die Story-Kampagne, welche die Spieler in den Kopf von "Art the Musician" führt und drei miteinander verwobenen Erzählstränge umfasst, nicht übersehen wird.Sony hat bisher keinen Veröffentlichungstermin von Dreams genannt. Anfang 2018 hieß es noch, dass Dreams im Laufe des Jahres erscheinen soll.