Dreams: Stream-Zuschauer sollen Beta mitgestalten - 4Players.de

Media Molecule ruft potenzielle Kunden seines experimentellen Kreativ-Baukastens Dreams dazu auf , an der Gestaltung der Beta mitzuwirken. Am kommenden Mittwoch, 28. November, ab 18 Uhr deutscher Zeit wird Studio-Mitgründer Kareem Ettouney im Rahmen der geplanten Live-Übertragung eine Welt fertigen, welche die Spieler noch gegen Ende des Jahres in einer Beta ausprobieren und manipulieren können.