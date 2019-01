Dreams: Anmeldung zur Creator's Beta - 4Players.de

Aktualisierung vom 05. Januar 2019, 12:10 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 20. Dezember 2018, 11:54 Uhr:

Mittlerweile können sich interessierte Spieler für die Creator's Beta von Dreams in Europa anmelden ( zur Webseite ). Die Beta-Einladungen werden ab dem 11. Januar 2019 in mehreren Etappen verschickt. "Die Plätze sind begrenzt, aber wir werden so viele von euch wie möglich in die Beta aufnehmen", schreiben die Entwickler.Media Molecule hat den geschlossenen Betatest von Dreams gestartet (auch in Europa). Eingeladen wurden zunächst diejenigen, die den Newsletter von Media Molecule vor dem 07. Dezember 2018 bestellt haben. Sie sollten bereits eine entsprechende E-Mail erhalten haben. PS Plus ist zur Teilnahme nicht erforderlich. PlayStation VR wird in der Beta nicht unterstützt. Alle Teilnehmer müssen eine Verschwiegenheitserklärung (NDA) unterzeichnen. Der Betatest läuft bis zum 21. Januar 2019.Ab dem 04. Januar 2019 wird die normale Anmeldephase für den Betatest starten (ohne Anmeldung für den Newsletter). Ab dem 08. Januar 2019 sollen dann die Einladungen folgen ( FAQ ).Letztes aktuelles Video: Creating a Level in Under 10 Minutes