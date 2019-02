Dreams: Creator Early Access wird im Frühling 2019 starten - 4Players.de

Der Dreams Creator Early Access wird im Frühling 2019 starten. Die Vorabversion wird digital im PlayStation Store für 29,99 Euro in den USA, Australien, Neuseeland, Frankreich, der Schweiz, Italien, Deutschland und im Vereinigten Königreich erhältlich sein.Die Entwickler (Media Molecule) erklären im PlayStation Blog : "Early Access wird nicht alle Features des endgültigen Spiels beinhalten, aber ihr bekommt Zugang zu 100% der Werkzeuge, die wir von MM Tag für Tag für die Erstellung unserer Inhalte verwenden. Sowie spaßige und tief greifende interaktive Tutorials für alle Skill-Level und von uns erstellte Arcade-Spiele zum Spielen und Remixen. Falls ihr an der Beta teilgenommen und eure Assets veröffentlicht habt, stehen euch zudem eure Kreationen aus der Beta zur Verfügung. Im Verlauf der Early Access-Phase werden wir weitere Features, Tutorials, Arcade-Levels und Assets veröffentlichen, während wir an den vollständigen Launch-Inhalten arbeiten.""Während unserer Beta haben Spieler solch vielfältige Werke erschaffen. Clevere Puzzle-Plattformer, stimmungsvolle Adventures aus der Ego-Perspektive, wunderschöne interaktive Malereien, super charmante Filme und so viele andere wundervolle Dinge. Wir hatten das zwar gehofft, wir hätten uns aber nicht ausmalen können, wie genial und wundervoll die Ergebnisse sein würden (und vielleicht haben wir auch ein wenig geweint vor Freude). Wir möchten uns also zuallererst bei allen Teilnehmern der Beta und für all eure wundervollen Kreationen bedanken. Wie ihr vielleicht wisst, arbeitet unser kleines Team schon eine ganze Weile an Dreams. Die Beta war ein sehr wichtiger Schritt für uns - sie bestätigte, dass die Werkzeuge bereit für die Community sind - aber wir haben immer noch Arbeit in anderen Bereichen vor uns. Jeder Videospielentwickler möchte ein perfektes Spiel abliefern – wir sind da nicht anders. Wir haben so hohe Ambitionen für Dreams und die Beta erinnerte uns daran, dass Dreams erst in euren Händen wirklich zum Leben erwacht. Also haben wir stark gegrübelt und versucht, den besten Weg zu finden, wie wir das Spiel in die Hände der enthusiastischsten Dreamer legen können, während wir weiter daran arbeiten, es so perfekt wie möglich für alle Spieler zu machen", schreibt Siobhan Reddy weiter.Letztes aktuelles Video: Thank you CoMmunity DreamsPS4