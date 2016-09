RIGS: Mechanized Combat League: Entwickler sprechen im Video über die Gestaltung der Rigs - 4Players.de

Am 13. Oktober erscheint der Arcade-Shooter Rigs: Mechanized Combat League für Playstation VR. Im Video sprechen die Jungs von Guerilla Cambridge über die Entwicklung der Rigs (Mechs). So war es den Entwicklern bei der Optik wichtig das Gefühl von Wettkampf zu wecken. Die Rigs sollten edel, fast sexy wirken.Letztes aktuelles Video: Defining the Art Style