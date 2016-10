World of Final Fantasy: Rikku ist ebenfalls enthalten - 4Players.de

Rikku aus Final Fantasy 10 wird im kommenden World of Final Fantasy ebenfalls vertreten sein. Das meldet Gematsu in Anlehnung auf die offizielle Bestätigung in der jüngsten Ausgabe des Magazins Weekly Jump. Dort ist auch zu lesen, dass Marika Matsumoto der Schatzjägerin ihre Stimme leihen wird.World of Final Fantasy erscheint am 28. Oktober in Europa für PS4 und die PlayStation Vita.Letztes aktuelles Video: Video-Vorschau