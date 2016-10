World of Final Fantasy: Grafikvergleich zwischen PlayStation 4 und PS Vita - 4Players.de

Square Enix Japan (via AGD) hat zwei Vergleichsvideos veröffentlicht, die die Grafik-Unterschiede zwischen der PlayStation-4-Version und der PS-Vita-Umsetzung veranschaulichen sollen. Generell fällt auf, dass die PS4-Fassung deutlich mehr Grafikdetails und aufwändigere Texturen bietet. Das Rollenspiel, in dem die Geschwister Reynn und Lann auf der Suche nach verlorenen Erinnerungen zahlreiche Final-Fantasy-Welten bereisen, wird am 28. Oktober 2016 für PlayStation 4 und Vita erscheinen. Unsere Vorschau zu World of Final Fantasy findet ihr hier