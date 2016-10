World of Final Fantasy: Trailer zum anstehenden Verkaufsstart - 4Players.de

Ende der Woche (28. Oktober) wird World of Final Fantasy für PlayStation 4 und PS Vita erscheinen und passend dazu hat Square Enix den folgenden Launch-Trailer veröffentlicht. In dem Rollenspiel müssen die Helden Reynn und Lann die Welt von Grymoire gemeinsam erkunden, verbunden durch die Prophezeihung, dass sie die Welt entweder ins Glück oder Verderben führen werden. Sie begegnen dabei vielen Charakteren und verschiedenen Miragen (Monstern) aus der Final-Fantasy-Reihe, darunter Faris und ihren Moogle-Piraten aus Final Fantasy 5, Rydia und ihrem Drachen aus Final Fantasy 4 sowie der jungen Beschwörerin Eiko aus Final Fantasy 9. Unsere Vorschau findet ihr hier . Die Unterschiede zwischen der PS4-Version und der Vita-Fassung könnt ihr euch hier anschauen.Letztes aktuelles Video: Explore the magical world of Grymoire