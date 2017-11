World of Final Fantasy: PC-Version bei Steam veröffentlicht

Square Enix hat die PC-Version von World of Final Fantasy via Steam veröffentlicht. Der Abstecher in die etwas "andere" Final-Fantasy-Welt Grymoire kostet 39,99 Euro. Bis zum 28. November 2017 wird eine Day One Edition erhältlich sein, die zusätzlich einen digitalen Soundtrack-Sampler und einen Bildschirmhintergrund umfasst. Die PC-Version bietet Steam-Sammelkarten, Steam-Errungenschaften, Tastatur-/Controller-Steuerung und mehrere legendäre Kreaturen und Charaktere als Bonus, darunter Sephiroth, Schnee-Chocobo, Lumog, Klein-Rotberry, Himmelsdrache, Pudinella, Nidhogg, Kobalt-Serafie, Iris, Schatten-Behemoth, Astraia, Metallmimik, Topas-Karfunkel, Puscheltama, Balthier und Boko.Ein Hauch von Pokémon weht durch die Kulissen von World of Final Fantasy, wenn man mit gefangenen Monstern durch die Dungeons wandert und Feinde bekämpft. Doch der Ableger einer der erfolgreichsten Videospielserien setzt nicht nur auf Knuddelfaktor und Sammelwut, sondern möchte auch mit einer stimmungsvollen Geschichte sowie taktischen Auseinandersetzungen punkten. Ob dies gelingt, verraten wir im Test für PlayStation 4.Letztes aktuelles Video: PC-Trailer