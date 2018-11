World of Final Fantasy: Story für den Nachfolger bereits fertig, aber Spiel noch nicht in Entwicklung - 4Players.de

Die Geschichte für einen potenziellen Nachfolger von World of Final Fantasy liegt bereits fertig in der Schublade. Das hat Hiroki Chiba, der Director hinter der Switch-Umsetzung namens World of Final Fantasy Maxima, nach Angaben von Gematsu gegenüber der Famitsu bestätigt. Allerdings merkt er gleichzeitig an, dass Square Enix bisher noch kein grünes Licht für die Entwicklung eines zweiten Teils gegeben hat. Sollte es irgendwann so weit sein, könne man allerdings sofort mit der Arbeit beginnen.Darüber hinaus plaudert er noch kurz über die visuellen Verbesserungen, die man trotz des geringen Budgets bei der Switch-Version umsetzen konnte. Dabei erwiesen sich die verschiedenen Auflösungen zwischen Handheld- und TV-Modus durchaus als Herausforderung für das Team und die verwendete Orochi-Engine. Gerne hätte man die grafischen Upgrades auch für die Vita-Version per Update nachgereicht, doch wie sich herausstellte, verfügt Sonys Handheld nicht über genügend Speicher, um den Plan in die Tat umzusetzen.World of Final Fantasy Maxima erscheint am 6. November für PC, PS4, Xbox One und Switch.Letztes aktuelles Video: Maxima - Tokyo Game Show 2018 Trailer