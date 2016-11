Summer Lesson: Erfolg in Japan: Kein PlayStation-VR-Spiel verkaufte sich im Oktober häufiger - 4Players.de

ChrisJumper schrieb am 27.11.2016 um 14:44 Uhr

Wo wir vor kurzem bei der Twitch-Studie waren, ich bin gespannt wann es die ersten 3D-Twitcher gibt, wenn man sich mit Hilfe von 2 Kinect Systemen die aus zwei Winkeln quasi einen 3D-Scan anfertigen dir ein Live-Bild der anderen Person ermöglich und man so quasi gemeinsam im Kino-Modus in VR normale Videospiele spielen oder Filme zusammen schauen kann.

Ähnliches hatte Microsoft ja schon mit ihrer Holo-Telefonie für ihre AR-Brille angekündigt.

In solchen Dingen, also 360 Grad Filme oder Dokumentationen, sehe ich eigentlich die wirklich stärke von VR. Wobei 360 Grad der falsche ausdruck ist, den VR selber geht ja zumindest in der Dimension 2m x 2m, darüber etwas hinaus.

Aber es ist für mich definitiv die beeindruckender Technik. Man stelle sich alte Peter Lustig - Mittendrin folgen vor, wo er mit seinem Schreibtisch auf einer Wiese, einer Baustelle, im Rechenzentrum sitzt oder am Meer und die Welt erklärt und der Spieler könnte nicht nur interagieren, sondern den Bienenkasten auch selber öffnen hinein schauen oder bestimmte Dinge zerlegen und zusammenstecken.

Generell verwundert es mich nicht das Summer Lession sich so gut verkauft hat, ganz unabhängig vom sozialen Faktor oder sex sells, hier haben sich die Entwickler wirklich überlegt wie sie eine Geschichte erzählen.

Wobei das auch auf das Crytek Dino-Game zutrifft.