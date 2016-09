NieR: Automata: Demo angedacht, Japan-Termin im Februar und Spielszenen - 4Players.de

Bei der Präsentation von NieR: Automata auf der Tokyo Game Show 2016 verrieten die Entwickler, dass noch in diesem Jahr eine Demo zu dem Action-Rollenspiel von Platinum Games erscheinen soll. Yosuke Saito (Produzent) sagte bereits vor einiger Zeit, dass er gerne eine Demo, die ca. 30 bis 40 Minuten lang sein soll, veröffentlichen möchte, um die Spieler von NieR: Automata überzeugen zu können. Ob die Demo auch in diesem Jahr in westlichen Gefilden erhältlich sein wird, bleibt abzuwarten.Ansonsten hat Square Enix eine " Black Box Edition " des Spiels für Japan (Figur von YoRHa No.2 Type B, Concert & Talk Live Soundtrack, Artbook etc.) angekündigt und den 23. Februar 2017 als Releasetermin im Land der aufgehenden Sonne benannt. Für Nordamerika und Europa ist weiterhin von "Anfang 2017" die Rede - für PC und PlayStation 4. Last but not least wurden neue Spielszenen gezeigt . YoRHa No.2 Type B ist zunächst mit Pascal (neuer Charakter) in einer Industrieanlage unterwegs. Danach wird der Modus "Time Attack" vorgestellt.Letztes aktuelles Video: TGS-Trailer 2016 Charaktere