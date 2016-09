NieR: Automata: Bekommt einen selbstständig spielenden "Auto-Piloten" - 4Players.de

Das "Automata" steckt beim kommenden zweiten Teil der NieR-Serie nicht nur im Titel: Wer keine Lust hat, sich im Action-Rollenspiel persönlich die Finger schmutzig zu machen, muss nicht mal mehr auf windige Bot-Hacks oder Let's-Play-Videos ausweichen. Stattdessen bekommt das Spiel von Haus aus einen Bot, der die Kämpfe automatisch durchspielt, so Siliconera.com . Das Feature stehe allerdings nur auf dem Schwierigkeitsgrad "Leicht" zur Verfügung und könne in knackigen Gefechten auch schon mal Probleme bekommen. Während der Kämpfe könne man jederzeit zwischen der KI und der manuellen Steuerung umschalten. Außerdem ließen sich bei der KI Schwerpunkte auf Fernkampf-Attacken, Schwert-Angriffe oder Ausweichbewegungen festlegen. In den Kommentaren und im Neogaf-Forum wird ergänzt, dass bereits andere Titel wie Bayonetta einen ähnlichen Modus besessen hätten.Letztes aktuelles Video: TGS-Trailer 2016 Charaktere