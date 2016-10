NieR: Automata: Erster Livestream mit Informationen der Entwickler am Mittwoch - 4Players.de

Spieleregisseur Yoko Taro, Designer Takahisa Taura und Produzent Yosuke Saito werden am Mittwoch, um 13:00 Uhr deutscher Zeit in einem japanischen Livestream Informationen zu NieR: Automata enthüllen, wie Gematsu mit Bezug auf Square Enix berichtet. Der Stream wird auf dem YouTube-Kanal des Publishers gesendet werden.Was genau gezeigt werden soll, gibt Square Enix nicht bekannt. Der Stream sei allerdings der erste in einer Reihe von Sendungen, in denen sicherlich auch neue Spielszenen gezeigt werden.Letztes aktuelles Video: TGS-Trailer 2016 Charaktere