NieR: Automata: Könnte für Xbox One erscheinen und wird für PlayStation 4 Pro optimiert - 4Players.de

NieR: Automata wird für PlayStation 4 Pro optimiert und könnte auch für Xbox One erscheinen, sagte Yosuke Saito (Producer) in einem Interview . Die Entwickler würden demnach eine Xbox-One-Version in Betracht ziehen, aber letztendlich würde die Entscheidung davon abhängen, wie erfolgreich das Spiel auf PC und PlayStation 4 sein wird. In Bezug auf die PS4-Pro-Unterstützung sagte er, dass sie auf jeden Fall die 60 Bilder pro Sekunde beibehalten wollen und sie das Spiel optimieren möchten, um "4K-Grafikqualität" zu bieten. Ob das Spiel nativ in 4K laufen oder hochskaliert wird, verriet er nicht. NieR: Automata wird am 23. Februar 2017 in Japan erscheinen. Für Nordamerika und Europa wird weiterhin "Anfang 2017" für PC und PlayStation 4 als Termin genannt.Letztes aktuelles Video: TGS-Trailer 2016 Charaktere