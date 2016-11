NieR: Automata: Wird Schwert aus Final Fantasy 15 enthalten - 4Players.de

YoRHa No.2 Type B wird in NieR: Automata das einhändige Schwert "Engine Blade" und damit die Waffe des Protagonisten aus dem Rollenspiel Final Fantasy 15 schwingen dürfen. Wie Gematsu berichtet, soll das Schwert von Noctis einen exklusiven Ausweich-Effekt bieten und Schäden sollen genauso dargestellt werden wie in der Vorlage. Im Gegenzug sollen übrigens auch Inhalte von NieR: Automata in Final Fantasy 15 importiert werden. Diesbezüglich will man bei Square Enix aber erst zu einem späteren Zeitpunkt auf Details eingehen.In Japan erscheint NieR: Automata, entwickelt von Platinum Games, am 23. Februar 2017. Die Veröffentlichung in Nordamerika und Europa ist bisher noch ohne einen festen Termin für Anfang 2017 angesetzt.Letztes aktuelles Video: TGS-Trailer 2016 Charaktere