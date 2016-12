NieR: Automata: Erscheint in Europa wenige Tage später; Details zur "Black Box Edition"; PC-Version zeitgleich - 4Players.de

Aktualisierung vom 6. Dezember 2016, 10:20 Uhr:









Aktualisierung vom 5. Dezember 2016, 22:38 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 1. Dezember 2016, 11:33 Uhr:

Ein Sprecher von Square Enix hat gegenüber PC Gamer bestätigt, dass die PC-Version von NieR: Automata zeitgleich mit der PS4-Fassung erscheinen soll - also am 7. März 2017 in Nordamerika und am 10. März 2017 in Europa.Der im Rahmen der PlayStation Experience 2016 genannte Termin für NieR: Automata galt ausschließlich für Nordamerika und PlayStation 4. In Europa wird das Action-Rollenspiel von Platinum Games und Square Enix erst am 10. März 2016 für PS4 erscheinen. Ein Veröffentlichungsdatum für die PC-Version wurde nicht genannt.Außerdem bestätigte Square Enix, dass die "Black Box Edition" für PlayStation 4 in "begrenzter Stückzahl" im hauseigenen Online Store erhältlich sein wird (Preis: 189,99 Euro). Die "Black Box Edition" (in einer schwarzen Sammlerbox) umfasst das Spiel, eine Sammlerfigur von 2B, ein 64-seitiges Artbook im Hardcover-Format mit Illustrationen, eine Steelbook-Hülle mit Illustrationen des Künstlers Akihiko Yoshida, ein Soundtrack mit 13 live aufgenommenen Songs aus NieR und NieR: Automata (komponiert von Keiichi Okabe) und zusätzliche Bonus-DLCs wie eine "Maschinen-Maske" und diverse Pod-Skins."Fans wie Neueinsteiger können das Spiel in der angekündigten Demo ausprobieren. Diese wird bald im PlayStation Network kostenlos verfügbar sein."Im Mittelpunkt bei NieR: Automata steht die Geschichte um die Androiden 2B, 9S sowie A2 und ihren unerbittlicheren Kampf, eine von der Menschheit verlassene, postapokalyptische Welt zurückzuerobern, die von mächtigen Maschinenwesen überrannt wurde. NieR: Automata wird am 7. März 2017 erscheinen, erklärte Square Enix bei der PlayStation Experience 2016. Außerdem gab der Publisher bekannt, dass "bald" eine Demo im PlayStation Store erscheinen wird. "Spieler werden bald die Möglichkeit haben, Horden von Maschinen-Lebewesen auszulöschen, um den Planeten zurückzuerobern", heißt es von Francis Santos (Square Enix). "Automata wird in Zusammenarbeit mit Platinum Games Inc. entwickelt und vereint anmutig mitreißende Action mit einer einnehmenden Story. Das Adventure dreht sich um die Androids 2B, 9S und A2 in ihrem Kampf darum, eine von Maschinen beherrschte Dystopie zurück zu erobern."Letztes aktuelles Video: Trailer PlayStation Experience 2016