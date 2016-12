NieR: Automata: Demo für PS4 erscheint noch vor Weihnachten - 4Players.de

The #NieR Automata playable demo will be available worldwide on 22nd December 2016 on PSN! pic.twitter.com/Gtv5RyEJks — NieR: Automata (@NieRGame) 8. Dezember 2016

Square Enix hat bestätigt, dass die (spielbare) Demo von NieR: Automata am 22. Dezember 2016 weltweit für PlayStation 4 im PlayStation Network veröffentlicht wird. In der Demo wird man mit der Protagonistin 2B in einer verlassenen Fabrik unterwegs sein und eine Superwaffe suchen. Die Probierversion wird erstmal nur für PS4 zur Verfügung stehen. NieR: Automata wird am 7. März 2017 in Nordamerika und am 10. März 2017 in Europa erscheinen. Die PC-Version wird irgendwann 2017 folgen.Letztes aktuelles Video: Trailer PlayStation Experience 2016