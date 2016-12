NieR: Automata: Auf der PlayStation 4 in 900p und auf der PlayStation 4 Pro in 1080p; Trailer zeigt Dragon-Quest-Waffe - 4Players.de

Xyt4n schrieb am 18.12.2016 um 13:27 Uhr

Ob 720p, 1080p, oder 4K hängt doch gar nicht von der Hardware ab! Die könnten super tolle Grafik in 720p bringen, oder Playstation 1 Grafik in 8k!

Da die meisten Kunden keine wesentliche Leistungssteigerung in 4k sehen, wählen die meisten Entwickler 1080p oder niedriger mit besserer Grafik um Kunden tolle Bilder zu liefern.

Mit der PS4 wird denke ich in Zukunft weiterhin konstante 1080p in erster Linie bedient, so dass viele Spiele jetzt in dynamischen 900p für PS4 rauskommen. Der Vorteil ist für PS4 Nutzer, dass sie jetzt bessere Grafik bekommen in niedrigere Auflösung.