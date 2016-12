NieR: Automata: Spielbare Demo veröffentlicht; Spielszenen im Video - 4Players.de

Die (spielbare) Demo von NieR: Automata ist für PlayStation 4 im PlayStation Network veröffentlicht worden - exklusiv für PlayStation-Plus-Mitglieder. Die Probierversion ist 4,4 GB groß und liegt in japanischer oder englischer Sprache vor. Deutsche Untertitel sind ebenfalls verfügbar. In der Demo "120161128" ist man mit der Protagonistin 2B in einer verlassenen Fabrik unterwegs und sucht eine Superwaffe. NieR: Automata wird am 7. März 2017 in Nordamerika und am 10. März 2017 in Europa erscheinen. Die PC-Version wird irgendwann 2017 folgen. Unsere Vorschau findet ihr hier Eine Zusammenfassung der Demo samt Bosskampfszenen könnt ihr euch im folgenden Video anschauen: